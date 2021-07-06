經理瞞報關係助妻取公司1200萬補貼　認罪候懲

照明產品公司經理被指詐騙僱主，在處理公司與一間貿易公司多項交易時，隱瞞其妻子於該貿易公司的權益，而交易涉及折扣及補貼金額共約1200萬港元。經理今日（6日）在區域法院承認一項欺詐罪。法官謝沈智慧將案件押後至8月5日判刑，候判期間被告須還押懲教署看管。

本案被告梁振希（41歲），案發時為飛利浦照明香港有限公司（下稱「飛利浦照明」）高級銷售經理。他原被控2項欺詐罪，今天他承承認一項後，另外一項獲准留於法院檔案不予檢控。案情指被告於2003年加入飛利浦電子香港有限公司，2016年被調職至新成立的飛利浦照明。其職責包括處理客戶訂單。其妻子則是貿易公司Supreme Profits International Limited（下稱「Supreme Profits」）的唯一股東兼董事。

被告獲飛利浦照明授權，可動用公司為客戶設立的多個推廣基金，向客戶提供補貼或折扣。Supreme Profits 於2016至2018年，向飛利浦照明發出了3848張購貨單，發票總金額約1.07億港元。該段期間，Supreme Profits獲推廣基金資助總值約1200萬港元。但根據飛利浦照明的守則，僱員須披露任何可導致利益衝突的情況，包括透過家人或熟悉的人士，直接或間接獲得個人經濟利益的情況。惟被告雖知悉要求，卻從無向公司申報其妻子在Supreme Profits的身份及持有的權益。

如飛利浦照明知悉被告妻子是Supreme Profits的擁有人，該公司便會委派其他職員處理公司與Supreme Profits的交易，而它亦不會接納被告的建議，動用推廣基金資助Supreme Profits。