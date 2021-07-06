環保署今舉行交流會　多個倡議「按樽1元」環團遭拒諸門外

膠樽生產者責任制公眾諮詢已結束一個多月，惟環境保護署至今仍未向公眾交代結果。環保署今日(6日)邀請來自飲品及零售商、回收界及環保界出席交流會，稱需要「進一步完善有關建議」，不過，多個支持「按樽1元」的環保團體反映，他們並未有獲邀出席這場交流會，擔心署方為低回贈金額的「回贈制」護航，拒聽其他聲音。

本港膠樽回收率不足1%，政府早前就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行為期3個月的公眾諮詢，建議每個膠樽回贈0.1港元，被多個環團批評金額過低效用不大，建議應將回贈制改為按樽制，並將金額提升至1港元。

環保署今天就膠樽生產者責任制舉行交流會，交流會前，多個環團，包括長春社、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、及環保觸覺等代表，在會場外豎起由279個飲品膠樽砌成的大型膠樽裝置，要求署方落實「按樽1元」。

據了解，多個曾倡議「按樽1元」的環保團體，包括綠色和平、綠領行動及長春社均未獲邀出席是次交流會，即使主動要求參與亦遭拒絕。而會上環保署反映公眾諮詢呈兩極化，支持1港元按樽以及0.1港元回贈的公眾意見各佔一半，署方會再進行電話訪問，研究分析市民意見。

環團發言人批評環保署做法鬼祟，擔心署方只是為低回贈金額的「回贈制」護航，強調若要「進一步完善有關建議」，必須確立至少1港元的「按樽制」系統、計劃涵蓋紙包飲品、定下清晰回收目標以及每年檢討等。

有份參與交流會的綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，聽到初步意見稱有一半人支持0.1港元回贈金額感到詫異，因事實上不少商舖都反映不願收0.1港元，而0.1港元回贈誘因過低，消費者或寧願棄置膠樽，建議的回收計劃或會失效。