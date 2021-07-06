跳樓機即將告別港人　海洋公園三部機動遊戲下月底退役

政府年初公布海洋公園「重生方案」，新方案下不少機動遊戲將被「退休」，海豚表演亦將會終止。海洋公園今日（6日）正式公布，海洋公園三個極具標誌性的機動遊戲包括「極速之旅」（跳樓機）、「滑浪飛船」及一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車「越礦飛車」，即將於下月底退役。三部機動遊戲將於本周六（10日）起重新開放

，訪客可把握最後體驗的機會，與這三部機動遊戲說再見。

即將退役的三部機動遊戲均歷史悠久，伴隨着無數香港人一起成長。「極速之旅」跳樓機及「越礦飛車」已投入服務達20年，「越礦飛車」曾一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車；而「滑浪飛船」自1984年投入服務以來，更是運作37年，是海洋公園其中一個最歷史悠久的機動遊戲。

「極速之旅」跳樓機現時如常為訪客服務，而位於急流天地園區的「越礦飛車」及「滑浪飛船」將於本月10日起隨該園區重新開放，一同為訪客再次投入服務。海洋公園指，公園會於未來為訪客帶來其他好玩新體驗，而希望與這三個機動遊戲告別的訪客，可於8月31日或之前把握最後機會。

另外，海洋公園亦將於本月17至18日一連兩日舉辦「夏日SING樂薈」，將邀請8隊本地音樂組合在海洋公園不同地方進行音樂表演，同時一系列以港島南區獨有文化和歷史為主題的「藝術看南區」藝術品，將會在海洋公園光影站及OPX體驗站展出。