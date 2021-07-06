青衣寮肚村被納入清拆範圍　議員指事前未有諮詢憂波及綠化帶

香港土地供應緊絀，惟政府在覓地建屋前卻未必會有足夠諮詢。政府於今年5月公布將青衣西一塊綠化地改劃為公營房屋，並諮詢葵青區議會，然而早前政府稱不會劃入發展範圍的青衣寮肚村，在上周五（2日）城規會公布青衣分區計劃大綱草圖時，被地政總署即日派員前往寮肚村計劃徵收更多土地，其徵收土地之範圍已超出城規會文件所示的範圍，地政署更向部分村民發信，打算清拆部分持牌寮屋。該區區議員聯同村民今日（6日）召開記者會，表示地政署的舉動令居民感到擔心，又憂慮發展計劃或會繼續延伸至周邊的綠化帶。

區議員郭子健表示，政府於今年5月公布把青衣西一塊綠化地改劃為公營房屋，並諮詢葵青區議會意見，但事前只有提供簡單文件介紹，又稱政府多處隱瞞計劃內容，例如實際開發範圍、工程影響及環境評估，讓當地居民感到無奈和憤慨。

截至上周五，城規會及表有關青衣分區計劃大綱草圖，同日更有地政署人員到寮肚村向部分村民發信，計劃清拆部分持牌寮屋。郭子健指，早前規劃署及房屋署到區議會諮詢時，表示原先要徵收的計劃用地現時並沒有人居住，惟地政署上周五卻派員到場徵收超出原本範圍的土地，此舉令居民嘩然，同時亦令當地居民擔憂發展計劃是否會繼續延伸到周邊的綠化帶。

郭子健又指，據政府文件所示，此計劃工程至少會持續10年，憂慮會威脅到附近交通設施，如青衣西路天橋結構安全，又擔心會對鄰近屋苑曉峰園也會造成影響，惟他坦言相關部門至今仍未有適切回應。