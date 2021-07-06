劏房戶火災燒熔電錶電費劇增　揭業主濫收費　憂租管執法不力

劏房戶面臨的困境數之不盡，政府於今日（6日）公布劏房租務管制的詳細條文，劏房戶張先生直言此法仍是不足，早年他曾居於太子一劏房單位內，居住期間不幸發生火災，雖然他與妻子二人並無大礙，但正因火災燒熔電錶後電費劇增，揭發業主濫收水電費一事，他嘆謂居住4年卻被超收電費逾萬港元，最後甚至要與業主「打官司」方能取回大部分被濫收金額。

早年曾居於太子一個約120呎劏房單位的張先生，當時因鄰居煙蒂未熄，半夜未睡的他發現牆身有濃煙滲出，立即起身叫喚所有鄰居，而其所居劏房樓宇最後釀成大火。逃過一劫的他形容當時「連電錶都燒熔」，但下個月卻收到比以往貴近1倍的電費單，小小單位卻被索要900港元的電費，感到奇怪遂向業主查詢，才揭發原來業主「電費靠估」，而以往的電費亦是業主以每1.5度電15港元的自訂價收取，並非與電力公司收費看齊。後來經社福機構幫助，他赫然發現業主4年以來向他濫收了逾萬港元的電費，而這萬港元被濫收的電費，幾乎等於他當年一個月的收入。

面對將要提交到立法會審議的劏房租務管制，劏房戶張先生坦言「即便有法例，地產中介和業主不遵從，執法不力亦是枉然。」他認為現時許多業主仍愛手寫電費單，無從得知電費有否被濫收，又擔心如要「打官司」亦難以舉證。且如無訂立起始租金，對劏房戶而言仍是無甚保障。