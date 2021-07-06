凱莉山學校新學年創校校長回歸　家長可獲退9月份學費

近日不斷有消息傳出的香港凱莉山學校，今（6日）向家長交待部分學校營運事宜。該校指，新學年將於8月24日正式開始，而已繳交6月份學費的家長，分別可獲退款式免卻9月學費。在管理層方面，凱莉山國際教育集團聯合創辦人汪栢賢，將在下月「功成身退」，而香港凱莉山的創校校長Gary Wright將於新學年回歸。

根據香港凱莉山學校向家長發出的訊息指，新學年會為已註冊的家長寄上入學資訊，而各教職員亦忙於準備教材。隨著學校的架構重整、新資金到位，以至校董會及家教會成立，香港凱莉山指，其營運將更制度化及更具問責性，盼望與家長有更緊密的溝通。

該校又指，創校校長Gary Wright將於新學年回歸，負責學校的營運工作；而總校長Rain Jones將會專注於教學發展，令學校的營運及教學工作得以全面優化，推動學校重回正軌，更希望學生帶來更優質的教學，而新學年會開辦IGCSE（​國際中學教育普通證書）課程。

該校續指，汪栢賢在過去數月以投資者代表的身份監察學校的架構重組，隨着相關工作已完結，汪將於8月「功成身退」，做回學校家長。

對於6月份繳納的學費，該校指，作為特殊情況，凡在新學年已註冊的家長，其9月的學費可獲豁免，學費差額部份將會於8月開學前向各位收取。對於幼稚園升讀到小學的學生家長，9月的學費同樣獲豁免，學費差額部份將會於8月開學前向各位收取。

另外，尚未註冊新學年，或學位在候補名單的家長，其已繳交的6月學費將於9月完結前退還。其他退款亦會按學校的政策處理。