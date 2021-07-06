中年漢急性肝衰竭昏迷　養子盼善心人捐肝續命

再有急性肝衰竭病人求肝！現年43歲的鄭少光於上周四(1日)突患急性肝衰竭，肝指數達200至300，現已陷入半昏迷，急須換肝保命。視他為「第二個爸爸」的周先生表示，起初以為留院數日便會康復，現時卻心知不妙，希望盡快獲O型血善心人捐肝移植。

周表示，鄭在6月底曾出現喉嚨痛、發燒等，起初入院時自己仍不以為意，但幾日後見他眼睛變黃，已心知不妙。其後鄭證實患上急性肝衰竭。正常人的肝指數只有40至50，但鄭的肝指數已高至200至300。周續指，鄭現於瑪麗醫院留醫，已出現肝昏迷，醫生指可能會影響腦部，現時只能祈求有心人願意捐肝。

周提到，自己與鄭沒有血緣關係，但自小一起生活，感情深厚，稱對方為「第二個爸爸」，而鄭本身是旅行社領隊，熱愛旅遊，但自疫情爆發後減少外遊，希望鄭康復後，能一起再去旅行。

周補充，鄭正等候O型血人士捐肝，自己則因血型不合無法捐助，而原本有親人能夠捐贈，但於檢查後發現有心臟問題，未能作為合適的捐贈者，現在只能盼望有善心人伸出援手。