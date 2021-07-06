政Whats噏：劃一假期欠共識　勞資各提修正案寸步不讓

港府早前喺勞資雙方未達共識嘅情況下，向立法會提交《僱傭修訂條例草案》，明年起逐步增加俗稱「勞工假」嘅法定假期至17日，預計2030年完成。《2021年僱傭(修訂)條例草案》會喺明日(7日)恢復二讀辯論。有唔少勞工界議員認為8年方案歷時過長，狠批港府「歎慢板」、思路有缺陷，提出修正案促壓縮到3至5年。但另一方面，商界議員就覺得方案太急，希望可以將方案延後一年進行，等商界可以抖抖氣啊。

工聯會議員郭偉强指5位代表勞工界別或具工會背景嘅議員立場一致，都認為政府嘅原議案進程太慢，希望統一假期能夠盡快落實。佢話幸好幾位議員無將雞蛋放喺同一個籃，分別提出修正案，主席最終都批准咗佢同埋議員黃國健嘅修正案，希望條例可以由出年1月1日起實施。被問到會否擔心修正案不被通過，郭就話都無得擔心嘅，至於到時投票嘅最後決定，就要取決於其他黨派議員嘅辯論情況喇！不過，郭話有向諸位不同黨派嘅議員致函以闡述立場，反映勞工界嘅睇法，希望得到其他議員支持咁話喎。

代表商界嘅紡織及製衣界議員鍾國斌（Felix）都提交咗修正案，不過佢就係希望條例草案可以延後一年先至推行。Felix話現時香港經濟仍然好差，仲未可以同內地或者其他國家通關，認為急於推行條例草案將加重僱主嘅負擔，加上未來一段時間又會再有其他勞工條例如取消強積金對沖推出，形容係排住隊咁嚟。

Felix反問，「乜你認為依家真係好好搵咩？」指各行各業都遭受疫情打擊，佢強調並非反對條例草案，只係希望畀商界多少少時間抖抖氣。聲言佢嘅修正案若果被否決，唔排除會投下棄權票，不過一切都要再同商界商量嘅。對於收到具工會背景嘅議員來信，佢笑指勞工界應該渴望條例草案一早就落實咗添啦，不過都無辦法嘅，咪各有各立場咁做囉。