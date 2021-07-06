涉變種病毒　香港國際機場一號客運大樓再入強檢名單

政府今日(6日)公布，因應早前涉及L452R變種病毒，而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處號香港國際機場一號客運大樓5樓、6樓、7樓的人士需要再次進行檢測，為謹慎起見，曾逗留上述指名地方的人士，即使已完成新冠肺炎疫苗接種，亦須接受強制檢測。

任何在今年6月4日至6月8日、6月11日、6月13日、6月15日至6月17日，任何一日曾身處香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月8日或之前接受檢測。受檢人士若在7月4日至7月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

而任何在今年6月5日或6月17日曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月8日或之前接受檢測。受檢人士若在7月4日至7月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校亦被納入今日的強制檢測公告。

任何在今年6月23日至7月6日期間，曾油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於7月8日或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月10日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在7月4日至7月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。