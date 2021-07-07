Dr.東：柏金遜症20歲也可患上　不能根治只能學共存

柏金遜症是繼阿茲海默症最常見的腦部退化症之一。除一般人已知的手震外，柏金遜症患者更會出現情緒病的症狀。腦神經科專科醫生鍾鎮邦指出，柏金遜症患者多為長者，但也會有年輕患者，更甚者20歲也會患上此病。此症雖無藥物可完全根治，但醫生建議患者仍可如常生活，並保持以往的生活模式。

有7成患者會出現為人熟知的手震症狀，通常以單手開始，並出現手腳不靈活、走路緩慢、甚至「跛吓跛吓」，患者一般不會有表情，容易被人誤會他們是「黑面」。一般而言大眾都會以為患者出現運動神經上的問題較困擾，惟其實最困擾患者的反而是一些非運動神經相關的症狀，例如因影響腦幹而導致嗅覺退化、甚至出現不同的情緒病，如抑鬱症、焦慮症、驚恐症狀等。

有20%至30%的患者於未出現運動神經的症狀之前，便已於2至3年前出現不同的情緒病症狀。此外，睡眠質素亦會受影響，例如俗稱「揼老婆」的徵狀，即睡覺時會手舞足蹈、甚至會「爆粗鬧人」。鍾鎮邦表示，曾有患者睡覺時會「飛落床」，有4成人均會出現以上症狀。

如出現症狀應如何確診？一般來說會進行磁力共振，但此法並非斷症方法，鍾鎮邦重申此法只為輔助，柏金遜症需要臨床斷症確診。一旦確診，治療需以病人的年齡、職業和生活習慣作度身訂造方案，如患者較年輕需要工作，會使用左旋多巴胺作為主打藥物；相反如患者已退休，便可以使用較輕劑量的藥物。惟鍾鎮邦承認，現時仍未有藥物可減緩柏金遜症的退化速度，藥物只可減緩症狀的退化速度。

鍾鎮邦鼓勵患者，雖現時柏金遜症的成因未明，無藥物可完全根治，但患者應要如常生活、保持以往的生活模式，並進行適當的運動如一些平衡運動。