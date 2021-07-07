東方日報A1：賓館闢實驗室 港獨謀炸彈恐襲

港產本土恐怖主義活動正如幽靈般蔓延，繼早前警方破獲有組織製作爆炸品圖施襲後，本周一（5日）警方國安處再破獲港獨組織「光城者」的恐襲陰謀，更發現該組織驚人的「一條龍」恐怖運作，如有金主出資、以尖沙咀賓館做炸彈實驗室及工廠、有人聘請中學生施襲並安排出逃等。警方指，該組織已鎖定海底隧道、法庭、鐵路等目標，計劃本月上旬發動TATP土製炸彈血腥襲擊，幸圖謀及時被偵破。行動中，警方國安處人員在尖沙咀一賓館破獲了組織的炸彈實驗室，並拘捕9人，當中6人均是中學生。據悉，被捕人士包括香港浸會大學男管理層及其任職中學教職員的妻子。

警方國安處高級警司李桂華昨日表示，本周一國安處人員在全港各區展開行動，以涉嫌違反《港區國安法》中的恐怖活動罪拘捕5男4女（15至39歲），被捕人士均為激進港獨組織「光城者」成員，當中6人是就讀不同中學的學生，另有大學管理層、中學職員及出租車司機等，主要透過街站及網上平台結識。

據悉，涉事大學管理層為香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，他與曾任「家長車」接送成員、任職中學教職員的妻子一同落網。本報昨向浸大查詢，該校只稱案件正由警方調查中，沒有任何資料可提供。

警方指出，該組織內部分工仔細，既有供應資金的「金主」，也有物料採購組、勘察組、製造炸彈組及負責設置炸彈的行動組等，架構嚴密。該組織上月起租用尖沙咀彌敦道一間賓館，暗中運作實驗室，相信各人合謀製造TATP土製炸彈，至於施襲的地點則包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶等目標，甚至發動汽車炸彈襲擊造成大量傷亡。

根據警方調查，組織刻意尋覓有意離港的中學生犯案，拋出報酬利誘他們接下「任務」，並承諾完成行動會安排逃往外國。同時，組織已就恐襲作出全盤部署，巨細無遺編成行動指南，從如何放置炸彈到得手後的撤退路線，每一步均有實行方案和流程。參照指南列出的時間表，相關計劃已經到達實踐階段，準備在本月上旬策動，勘察組成員早前亦前往兩間法院「踩線」及作攝影記錄。

警方檢獲製造TATP的儀器、小量炸藥、化工原材料、氣槍、懷疑策動恐襲時使用的通訊器材、行動計劃書、英國用的電話卡、約8萬港元現金與折合約1萬港元的英鎊，另外凍結約60多萬元的資產。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德指出，實驗室內起出的工具和微量TATP原材料，足以製造具殺傷力爆炸品，在不穩定狀況下隨時爆炸，惟確實威力仍待進一步檢驗。李桂華補充，估計組織運作背後尚涉及其他金主，警方正深入追查，不排除再有拘捕行動。

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