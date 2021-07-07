中大證阿士匹靈可防妊娠毒血症　發病率可降低60%

妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，平均約有2%至5%孕婦會出現，增加嬰兒死亡風險。香港中文大學醫學院與美國貝勒醫學院最近有研究發現，阿士匹靈治療可透過減慢「妊娠代謝時鐘」來預防妊娠毒血症。高危孕婦在懷孕16周前每日服用低劑量阿士匹靈，可將早產妊娠毒血症的發病率，和所有妊娠毒血症的發病率分別降低60%和30%。

研究人員將孕婦分成兩組，分別是阿士匹靈組及安慰劑組，各有58名孕婦。研究人員之後採集她們的血漿樣本進行分析，發現孕婦吸收阿士匹靈的水平可預測妊娠毒血症風險。婦女到了懷孕中期，阿士匹靈令妊娠代謝時鐘顯著減慢1.27周，表明阿士匹靈治療能藉影響新陳代謝來減慢妊娠期老化，預防妊娠毒血症，並減低早產風險。

中大醫學院婦產科學系教授黃志超表示，妊娠毒血症是嚴重的致命併發症，發病機制未明，只知道當胎盤代謝和母體血管反應未能互相配合便會發病。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤指出，在臨床應用上，可藉此向高危孕婦解釋阿士匹靈治療的益處，減慢體內代謝系統以減低早產風險，亦避免因早產導致母嬰出現嚴重併發症。