申訴署年接約3萬宗投訴破紀錄　包括不滿政府防疫工作

新冠肺炎疫情持續逾年，對社會各方面造成深遠影響，而政府的公共服務變更訊息能否清晰及時地發布至為重要。申訴專員公署在2020/21年度接獲的投訴案件，按年飆升超過一半。申訴署今日(7日)發表本年度年報，披露年內的投訴高達29,814宗，打破歷年的紀錄，較上年度的19,767宗增加50.8%；當中有25,155宗為同類主題投訴的從屬個案，同樣創歷來新高。

年報指，引致較多投訴的課題，包括政府被指沒有就某個位於政府土地的墳墓採取行動、政府對新冠肺炎疫情的處理，以及在疫情中公共服務所受影響。若撇除同類主題投訴，情況則與近年相若。

而本年度內，該署接到涉及公開資料的投訴共有110宗，數目亦是歷來最高，申訴署認為數字反映市民對政府開明問責的期望與日俱增。而在已終結的136宗涉及公開資料的個案當中，有58宗存在不足之處。

167宗以全面調查方式終結的個案當中，有79宗、佔47.3%的結論是成立、部分成立或投訴不成立，但機構另有缺失；以查訊方式終結的個案有2,480宗，署方在其中357宗、即14.4%個案發現所涉部門或機構有缺失或不足之處。此外，公署在年度內完成了9項主動調查。

在年度內，該署完成全面調查及主動調查後，提出合共194項建議。截至今年6月30日，有共172項建議、即88.7%已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘22項則尚在考慮中。

以調解方式終結的個案，由2019/20年度的149宗，增至本年度的179宗，佔年度內已跟進並終結個案總數的6.3%。每宗個案的平均處理時間約12天。年度內成功調解的個案中，分別有逾56%在10天內及逾93%用少於1個月便終結；逾88%交回問卷的投訴人對公署的調解服務給予正面評價。