廉署去年檢控人數升14%　涉區會選舉收850宗投訴

廉政公署2020年年報顯示，去年被檢控人數較前一年上升14%，當中與選舉無關的罪行，其人數及案件宗數的定罪率分別上升11及8個百分點。至於與選舉有關的貪污投訴，廉署接獲850宗涉及前年11月舉行的區議會選舉投訴，而就原定於2020年9月舉行的立法會選舉則接到18宗投訴。

身兼廉署貪污問題諮詢委員會主席的議員廖長江，今日(7日)在立法會作出匯報，指去年香港貪污情況繼續維持在低水平，另外廉署亦接獲1,924宗與選舉無關的貪污投訴，較前一年下降16%，涉及不同界別的投訴數字均錄得下跌，當中以私人機構的跌幅最為顯著。廖表示與疫情下經濟活動大減，市民專注其他社會及經濟議題有關。

至於預防貪污方面，他表示廉署以網上平台為公私人機構提供有關服務，去年已完成65份詳細的審查工作報告，並為政府部門及其他機構提供逾970次的防貪建議，如制訂誠信管理系統予公共工程承建商採用，及推動公共工程顧問及承建商實施數碼工程監督系統等。

另外，負責監察和覆檢涉廉署及廉署人員非刑事投訴的廉署事宜投訴委員會，亦發表2020年年報，該委員會主席林健鋒匯報時指，委員會在年內審議了11宗投訴個案的調查報告、涉21項指控，當中3項投訴內的指控屬實，共涉6名廉署人員。有關上司人員分別向1人作書面警告、向2人作口頭警告及向1人作訓示。