港府擬花8年落實統一假期　工會批偏袒商界促加快步伐

港府早前在勞資雙方未達共識的情況下，向立法會提交《僱傭修訂條例草案》，計劃明年起逐步增加俗稱「勞工假」的法定假期至17日，預計2030年完成。有工會今(7日)到政府總部請願，批評統一假期要花8年時間才完成，是歧視並分化勞工階層，同時亦偏袒商界，促港府加快步伐，盡快統一假期日數，還打工仔尊嚴。

立法會今日將恢復《2021年僱傭(修訂)條例草案》的二讀辯論，香港製造業總工會代表今早到政府總部請願，要求當局加快步伐。該會副主席李池英指出，目前有約120萬名打工仔，每年只有12日「勞工假」，當中不少任職工資少、工時長的工種，與放17日「銀行假」相比，明顯受到歧視和不公平對待。

李批評，港府以往在有關議題上拖拖拉拉，直至去年疫情來襲影響經濟，勞方便陷於被動、更難爭取盡快落實措施，令人質疑政府無心消除這個不公制度，施政傾斜商界。李認為，統一假期並非全新概念，僱主應有足夠準備及人手安排方案配合，而每增加一日法定假期對企業造成的額外開支，佔其總薪酬開支比例極低，促當局加快統一假期的步伐。