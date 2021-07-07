半數「雙程證」內地客已接種新冠疫苗　僅48%外傭有打針

港府5月底起容許持「雙程證」逗留香港的4萬名內地訪客接種新冠疫苗，他們目前獲准以訪客身份留港，絕大部分持探親簽注來港探親。食物及衞生局今日(7日)回覆立法會議員的書面質詢中提及，截至本周日(4日)，分別有19,498名和9,580名持「雙程證」的訪客接種了一劑和兩劑新冠疫苗。

本港新冠疫苗接種率偏低，政府尤鼓勵醫護、安老院舍及院友等高危群組打針，食衞局指截至本月初，醫院管理局接種新冠疫苗的醫護僅約4萬人，佔47%，護士接種率最低，僅43%有打針；醫生則有77%。衞生署接種率亦只較醫管局略高，55%員工有打針，護士同樣屬接種率最低職系，僅52%，醫生有87%。

安老及殘疾院舍方面，有打針的員工佔49%，院友接種率極低，只有5%。外籍家庭傭工目前僅得48%人口有打針。至於公務員方面，食衞局表示，十分鼓勵各部門人員接種新冠疫苗，但由於預約接種由公務員同事自行安排，當局並無相關接種疫苗的數字。