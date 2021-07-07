斥劏房租管偏幫住客　業主代表：如強迫戀愛4年不能中途分手

政府昨日(6日)公布落實劏房租管相關法例的修訂工作，包括設立「2+2」、合共4年的優先續租權、租金加幅以15%「封頂」等。有議員認為，市民收入未必有15%增幅，應與公屋加租最多10%的幅度看齊，未來不排除提出修正案；有業主代表則認為法例「偏幫」租客，亦未能有效針對無良租霸。

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜今(7日)在電台節目指出，劏房租金加幅上限定於15%屬太高，不排除會就此提出修正案。他續指，或有業主會在租管落實前加租，冀當局未來一年收集有關數據，推出起始租金。他又關注負責執法的差餉物業估價署是否有足夠人手，不希望措施最終淪為「無牙老虎」。

社區組織協會幹事戚居偉亦指，4年租住權可令租客較安心，不會被瘋狂加租逼走，但對於當局未有設立起始租金感到可惜，擔憂劏房出現加租潮及揀客潮。他續指，措施雖有規管濫收水電費的情況，但實際上不少租客為免麻煩，很少會舉報業主，亦無法查看水電費單，當局應主動巡查，增加阻嚇性。

香港業主會會長佘慶雲則認為，有關措施「偏幫」租客，認為4年租住權保障，等同要求女士必須戀愛4年、不能中途分手，有很大問題，又警告一旦條例獲通過，將有血案發生；又指市場上不但有無良業主，亦有無良租客，惟租管只針對業主，形容自己「無眼睇」。對於外界質疑有業主會在租管實施前大幅加租，佘相信業主未必會加租，因很多小業主以租金作生活費，隨便加租將無人承租。