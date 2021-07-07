疫情下多次暫停駕試　私家車丙部路試最長等近10個半月

新冠肺炎疫情持續一年半，運輸署多次暫停舉行駕駛筆試及路試。根據運輸及房屋局截至今年6月21日的數字，各類駕試的輪候時間均未能達到運輸署服務表現承諾，即筆試45曆日、路試82曆日，其中香港駕駛學院私家車及輕型貨車的丙部路試均需等309歷日，接近10個半月。該局稱隨疫情好轉，輪候時間有望逐漸回落。

運房局以書面回應立法會提問，提到運輸署在2017至2019年間，安排筆試及路試均維持在承諾服務日數內，惟去年服務因疫情而需間竭暫停，恢復服務後均需處理大量補考事宜，令輪候時間未能達標。根據相關數字，今年6月甲部筆試輪候時間為73歷日，香港駕駛學院更需79歷日；香港駕駛學院的私家車丙部路試更長達309歷日，非學院則約185至186歷日。

該局稱隨疫情好轉，相關輪候時間有望回落，署方會繼續密切監察筆試及路試需求，探討更多考試場次等。全面恢復考試後，今年4至5月期間，平均每月有2,200人報考商用車輛路試，較2019年約1,500人有所增加，署方指會增撥資源盡快處理。

該局補充，去年12月前受暫停路試影響的考生已悉數完成補考路試，至於去年12月2日至今年2月21日因停考而影響的3.47萬考生，其中約2.7萬人已完成補考，餘下7,770人將於下月底前完成補考。