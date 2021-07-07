鰂魚涌公園槍殺案　市民指被告被截時無反抗

女子詹心桀疑因外祖母遺產分配問題槍擊4名親戚，造成2死2傷之案件，今天（7日）繼續在高等法院審訊。當日目擊事件並有份追逐被告的市民作供，指被告被保安截停後表示平靜，沒有反抗。控方又播放被告的自拍影片，見到她向著鏡頭練習舉槍。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

報稱退休新聞工作者的證人李明昌作供指，案發當日他在太古城中心四期附近。下午近3時，他聽到「3、4下嘭嘭嘭嘅聲」，當時他並不肯定是否槍聲。之後他見到40至50米外，有一男一女躺在地上，他曾走近想為2人急救，但見到2人「好似無知覺，我乜嘢都無」，當時他並無留意被告是否在場。其後，他聽到一把女聲大叫「追佢」，他便追著被告沿樓梯跑上太古城中心四期2樓，2人當時相隔約20至30米。他向保安指被告「打人」，叫保安截停被告。後來保安便把被告截停及包圍，被告並無反抗，表現平靜，並從背囊取出水樽飲水。

控方之後在庭上播放被告收藏在手機的自拍片段。有關片段在案發前半年拍攝，背景是大廈樓層升降機大堂，被告身穿紅色迷彩外套、以粉紅色迷彩頭巾蒙面。她將鏡頭置好後，從膠袋內取出一枝手槍，向著鏡頭練習雙手及單手舉槍，之後結束拍攝，片段歷時約十餘秒。