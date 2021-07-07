全港40個泳池重開　可容納人數放寬至上限50%

新冠肺炎襲港期間，康樂及文化事務署多個設施一度關閉，包括公眾游泳池。康文署指，目前全港44個公眾泳池中，有40個已重開，容納人數上限已獲放寬至50%；餘下4個因重建工程和防疫等規例而關閉。有議員關注公眾泳池救生員會否受到泳池停開影響，署方指截至今年6月1日，康文署共有1,372名公務員救生員和214名季節性救生員，後者雖屬於非公務員合約全職季節性救生員，但受月薪形式聘用其收入並不受泳池場館關閉影響。

議員容海恩關注本港公眾泳池管理，包括泳館有否出現季節性救生員人手不足的情況。康文署回應指，季節性救生員屬短期職位，與公務員救生員職位相比，其流動性相對較高。署方早前於2019/20年度和2020/21年度合共開設161個公務員救生員職位，以取代相等數量季節性救生員職位，全部職位已成功招聘救生員並陸續上任。

至於季節性救生員遴選面試及技能測試，隨着公眾泳池已重新開放，有關招聘工作現正加快進行中，預期全職和兼職季節性救生員將陸續上任。

另外，目前仍然暫停開放泳池，包括九龍仔游泳池正進行重建工程，暫定於2024年竣工，其餘3個公眾游泳池，即何文田游泳池、上水游泳池及賽馬會仁愛堂游泳池，均因為嬉水池受疫情規例所限而關閉。