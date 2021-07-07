議員批反對派將共產黨污名化　促港府加強宣傳

今年是中國共產黨建黨100周年，有議員認為執政黨對中華民族的發展作出巨大貢獻，不過本港反對派卻對執政黨進行失實及污名化的言論，同時批評港府過去「零宣傳」，令市民對執政黨有錯誤認知。

議員張華峰在立法會會議上指出，香港已回歸內地24周年，但港府對於中國執政黨幾乎是零宣傳，對此感到十分遺憾。張提及反對派對執政黨作出失實及污名化的言論，政府均無動於衷，不但對執政黨有欠公允，亦令市民有錯誤認知。他建議在學校課本及公務員培訓中涵蓋更多執政黨的教育，並在日常生活中提供恆常的輕鬆宣傳方法，例如透過電影令市民對執政黨有客觀及正確的認識。

此外，議員陳克勤同意認識國家首先要學習國情，自然要認識執政黨，但他認為市民要接觸執政黨比較困難，建議在本港設立永久的中國共產黨歷史展覽館，展出執政黨帶領國家發展的輝煌歷史。

港府回應指，中國在百年歷史中面對內憂外患，在磨難中成長，最終團結全國人民。而黨員人數亦由建黨時的60人大升至目前逾9,000萬人，成為全球黨員人數最多的執政黨。港府亦提及香港過去2年出現前所未有的挑戰，包括危害國家安全的罪行，但於中央領導下堅持以一國兩制方式解決香港問題，應多了解執政黨歷史。港府否認對於執政黨是「零宣傳」，例如香港歷史博物館長期有展出與執政黨相關的內容，亦會與相關政策局反映設立永久博物館的建議，以作實際考慮。