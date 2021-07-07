百分百擔保貸款審批緩慢　議員批政府好心做壞事

政府早前透過香港按證保險有限公司推出百分百擔保個人特惠貸款計劃，向有需要的失業人士提供支援，由今年4月下旬開始接受申請，為期半年。不過，社會上有不少聲音指貸款機構審批申請速度太慢，財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至今年6月25日，銀行共接收到46,411宗申請，僅14,233宗申請獲批。有議員批評政府好心做壞事，審批申請緩慢令市民卻步，質疑計劃未能為失業人士提供及時援助。

許正宇補充指，在申請個案中，有21%屬重複申請或者申請人撤回申請，3%的申請則被拒絕，主要因為申請人不符合申請資格。他指每宗申請的批核時間不一，最快可以於1至2日內獲批，最長則需要1個多月。他又解釋由於貸款申請數目極多，不少申請人亦沒有提供足夠資料文件，所以銀行需要時間聯絡申請人。

提出質詢的議員陳克勤批評，政府經常好心做壞事，指現現時的失業率為6%，即約有24萬人失業，但計劃暫時只收到4萬多個申請，反問這樣又如何幫助市民解決燃眉之急，促當局延長申請期及簡化手續。議員潘兆平亦指在銀行收到的4萬多個申請中，只得約1萬多個申請獲批，而大多數個案亦需至少20天才會獲批，被市民批評審批緩慢，質疑政府會否改善計劃，並加強宣傳。

許正宇稱自己亦有到網上的討論區留意市民對計劃的意見，指不少正在處理的申請個案都是文件未齊備，需要待申請人補交文件。他稱當局已放寬了文件以及審核要求，例如容許市民以銀行月結單當作失業證明，又指即使申請人失業期間有兼職工作，亦不會影響其申請資格。他又稱，在計劃初期銀行曾進行抽樣調查，發現80%申請者未得到審批源於文件未齊備，現時文件未齊備的情況則只剩40至50%。他又表示歡迎議員多聯同業界和局方溝通，以更了解不同行業的需求。