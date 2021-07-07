4學生涉中大二號橋暴動　2人暴動罪成

網民前年11月發起「黎明行動」在多區堵路，警方欲進入中文大學搜查，引起中大生反彈，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。案件今年4月在區域法院開審，至今日（7日）主審法官李慶年裁決，裁定其中2人暴動罪成立。另外有3名被告被控違反《禁蒙面法》，則被裁定罪名成立。其中1名被告另被控的管有攻擊性武器罪則不成立。

3男1女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）和張俊浩（18歲），及23歲女被告鄧希雯。4人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。法官今日裁定，陳起行及李俊皓暴動罪名不成立，張俊告及鄧希雯則成立；陳、張及鄧各自被控的一項在非法集結中使用蒙面物品罪就成立。另外，張獨自被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆，此控罪則不成立。

控方開案陳詞指，案發前一日二號橋被人佔據，更有大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓。此外，亦有人使用汽油彈、磚頭等攻擊在場警員。 警方在驅散二號橋的佔領人士後，至案發日仍有派員駐守。在警方防線對面則有大量雨傘等障礙物，後方有數十名黑衣口罩人士聚集，有人向警方發射激光、指罵及叫囂等，並有數人在草叢間窺探警方部署。

案發日下午2時許，警方與校方商討後，曾撤去部分警員，之後卻有人向警方防線推進。督方雖作出警告，但未能阻止該些人前進。警方其後採取行動，拘捕4名被告及其他人士，期間有被告反抗及嘗試逃跑。警方其後更在張俊浩身上搜獲一支雷射筆。控方指4人身穿黑衣、戴上手套及蒙面物品身處暴動現場，更在警方作出多次勸喻後仍留在現場，因此認為4人定當參與其中。