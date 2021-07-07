有機西瓜節推4款品種　「黑美人」甜味持久齒頰留香半小時

夏日熱辣辣，清甜多汁的西瓜成為港人頭號消暑佳品，適逢有機西瓜節於今日(7日)展開，漁農自然護理署推介4個本地有機西瓜節的特色品種，當中包括「無籽3F-2728」、「黛安娜」、「哈蜜」和「超甜黑美人168」。漁護署農業主任(園藝)王敏維表示，今年4月及5月天氣晴朗少雨，西瓜收成比往年理想，亦更早到達收成期，市民現時已可購買上述特色品種。有農民分享，本地有機耕作西瓜採取自然種植，味道一般較清甜，會有齒頰留香的觸感。

王介紹指特色品種「哈密」屬日本品種，呈橢圓形，果皮鮮綠色並帶條纹，果肉呈橙黃色，較為清甜，甜度約為10；而「超甜黑美人168」則呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度約為12；至於「黛安娜」同樣呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，甜度約為11；「無籽3F-2728」則果肉鮮紅，甜度約為10。

她形容「超甜黑美人168」味道較甜，而且收成穩定，故再度推介此品種，料會備受港人歡迎。至於無籽西瓜價錢較貴，故今年4款西瓜約在每磅40至60港元，中小型西瓜約為200至300港元。

位於元朗振生園種植的果農佘太表示，今年首次嘗試種植「無籽3F-2728」，由於其種子較厚，發芽比較難，至今尚未掌握相關技術，發苗率僅有不足10%。她又指已種植「超甜黑美人168」種植多年，由於較甜，過往銷情都頗理想。她又指，本地有機西瓜較坊間的西瓜更清甜，甜味持久，甚至可停留口腔半小時。

漁護署指，若市民有興趣購買上述有機西瓜品種，可於本月在有機農墟購買，或透過蔬菜統營處手機應用程式直接預訂。