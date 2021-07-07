調查揭68%人憂不適未敢打針 團體倡提供誘因吸引青少年接種

本港新冠疫苗接種率低迷，有團體上月訪問近千名未打針的16歲或以上市民，調查發現有高達68%受訪者擔心身體狀況而不敢打針，較團體於5月進行的同類調查僅下降8%。受訪者普遍認為若整體社會接種率未達70%，估計疫情平均仍需1.9年才會結束。團體指年輕人接種率偏低，建議政府提供更多誘因，例如豁免戴口罩進行更多團體活動等。

病人醫護權益協進會今日(7日)公布上述調查，反映港人仍對打針有疑慮。該會召集人龐朝輝表示，20歲以下及70歲或以上組別接種率仍不足30%，遠較其他年齡組別低。他指美國及加拿大的青少年接種率開始上升，建議政府為香港青少年提供打針誘因推高接種率，例如不用戴口罩上體育課及參與團體活動、適度恢復學界體育比賽等。

該會又建議醫學界為不同學校的學生健康大使舉辦疫苗教育講座，使其可向朋輩推廣疫苗教育。該會又指東京奧運即將開幕，港府應審視相關防疫政策，堵塞防疫漏洞，以免令本港疫情反彈。