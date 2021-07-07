斥電動渡輪試驗時間太長 　議員轟計劃舊瓶新酒

政府於上一份財政預算案中，預留3.5億港元推行電動渡輪先導試驗計劃，長遠而言可減少渡輪排放污染。有議員今日(7日)在立法會會議上促請政府交代進展，質疑政策只是舊瓶新酒；另有議員直言2023年開始試驗計劃時間實在太長，促政府先撥款改善碼頭設施。

會議上，議員柯創盛指試驗計劃只是舊瓶新酒，政府應加強跨部門合作，或利用電動渡輪提供誘因發展本地旅遊。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，試驗計劃將於2023年開始實行，試驗期長達24個月，整體上時間實在太長，政府應該先撥款改善碼頭設施。工程界議員盧偉國亦指出，碼頭應該先安裝電動渡輪充電設施。

環境局局長黃錦星指，政府目前籌備4條港內航線，將會在試驗期內全額資助航線的營運、保養及維修開支。他又稱，按照目前進度，預計在今年內完成電動渡輪的充電設施方案，將會在今年稍後公開招標，但因計劃需時，試驗計劃將會在2023年展開24個月的測試，估計試驗期完成後市民有更多綠色渡輪的選擇。此外，他指出政府會安排學者加入專家小組參與渡輪的設計方案，環境保護署及顧問都會參加討論。

議員謝偉俊質疑3.5億港元不足以設計電動渡輪，直言政府不應閉門造車、更不是在設計挪亞方舟，應該與內地或其他周邊地區合作研發電動渡輪發展，否則可能又要向立法會申請撥款。黃錦星同意，並指政府與不同有經驗的公司討論，與議員的方向一致。