沒排除邨巴納入2元乘車優惠　政府：先完成紅巴申請再擴展

政府落實2元乘車優惠年齡門檻由65歲下調至60歲，將於明年2月27日生效，並進一步擴展至涵蓋紅色小巴、街渡和電車，但居民巴士(邨巴)仍未獲納入計劃，政府表示並無一刀切排除邨巴，但現階段先處理紅巴等加入2元乘車優惠計劃，又指邨巴同須接受嚴格監管，有議員質疑為何不一併處理。

對於有議員認為應將計劃擴展至邨巴，舉例指邨巴是馬灣居民的主要對外陸路公共交通工具，詢問政府會否把往返馬灣的邨巴納入2元優惠計劃，以減輕居於馬灣的長者及殘疾人士的交通費負擔，勞工及福利局局長羅致光表示，對於邨巴的要求一致，路線應符合公共交通的要求，並提交路線的起點和終點及車費，符合監管要求及服務範疇等便可以參與計劃。

但提出質詢的議員陳恒鑌認為羅回答含糊，不明白何為「符合公共交通才可以參與」。議員易志明則指羅的答案與早前一樣，質疑為何要待紅巴等優化措施完成後再擴展至邨巴，擔心屆時局方完成承諾的措施，但邨巴乘客卻回不來了，居民或已習慣其他交通模式，又或者邨巴已經「執笠」，業界非常擔心。

羅則回應指工作分優次先後，現時首要處理申請細節，若再將工作擴闊，將會受到拖延，又指若早於明年2月27日完成紅巴等的納入工作，會盡快將計劃擴展至邨巴。惟議員繼續批評局方答案含糊簡短，直言「寫多幾個字都唔得？」又質疑局方是否人手不夠。

此外，議員劉業強則認為現時不少人士退休後往大灣區居住，冀優惠適用跨境交通。羅表示，若本地交通優惠變成跨境，差額相當大，這是更加大的討論，暫時並無計劃擴展。