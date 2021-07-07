昨9人被捕涉製炸彈襲擊　李家超：證本港恐怖主義有滋生迹象

警方國安處昨日(6日)拘捕9人，相信他們合謀製造炸彈襲擊本港公眾設施。政務司司長李家超今日(7日)強調，事件證明本港恐怖主義有滋生迹象，策劃者其心可誅，呼籲社會共同努力防範、譴責恐怖活動，任何人合理化極端行為都將會成為千古罪人。

李家超指該案件帶出本港恐怖主義有滋生迹象，容易對無辜市民造成嚴重傷亡；策劃者利用中學生組織恐怖主義，其心可誅；政府肯定警方有能力處理相關風險等。他又稱社會普遍對恐怖活動予以譴責，政府會全力以赴，任何人嘗試美化及合理化恐怖活動、淡化對社會的傷害，又或者合理化極端行為，都會成為社會的千古罪人。

他強調就算對政府不滿都不能進行恐怖活動，更不能以不滿為其開脫，因為會誤導極端主義人士認為「自己啱」，反而應該以理性、合法的途徑解決問題。他又稱市民可以評論事件，但公眾人士言行對社會有影響力，所以要注意自身的社會責任，倘若言論被第三者解讀為極端行為可以允許，而將來真的有炸彈爆炸，市民將會知道誰人令香港沒有變好，甚至助長恐怖主義的滋生。

此外，政府昨日(6日)任命李家超為資格審查委員會主席，李指將會積極籌備接下來的3場選舉，資審會已經開始工作，其職責就是全力以赴防範有人偽裝擁護《基本法》及效忠特區，政務司司長辦公室轄下已經成立秘書處，將會處理聯繫選舉事務處以及向國安委聯絡等工作。對於資審會該如何決定參選人是否合乎資格，李強調只有兩點標準，即是否真誠擁護《基本法》及是否真誠效忠特區，對於任何人的標準相同。

此外，被問及資審會成員、民政事務局局長徐英偉仍有政黨背景，而3位非官守成員均沒有政黨背景是否屬於雙重標準；徐在審查相同政黨背景人士時，又是否需要避席。李家超指每一位成員都有申報利益，任何成員要參選就需要辭去職務。