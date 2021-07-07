議員批海外法官捲入政治　終審法院不應長期依賴海外法官

本港司法亂象頻生，外界亦時常質疑由海外法官參與審訊會造成不公現象。議員直斥有個別海外法官透過辭任，抹黑《港區國安法》以至一國兩制的實施，認為日後應加緊背景審查避免再發生同類事件。另有議員認為香港應增加終審法院常任法官的人數，以獲得主導權在有需要時才邀請海外法官參與審訊。

身兼執業律師的議員周浩鼎批評過往有個別海外法官透過離開崗位，抹黑《港區國安法》及一國兩制，行為極不負責任。他認為海外法官應秉持司法歸司法、政治歸政治的原則，不應在工作上捲入政治。他認為在邀請海外法官履行職務時，應加緊背景審查，包括審視有關人士過往曾發表的言論，以避免同類事件再發生。

同為律師的議員何君堯及謝偉俊均認同本港應減少依賴海外法官。何指出，現時只有4名終審法院常任法官，惟終審法院審判庭需由5名法官組成，以致需邀請1名非常任香港法官或海外法官參與審訊。何認為此屬香港憲制上的弊端，既然終審權屬於香港，應在起步點確保有足夠的常任法官，避免長期依賴海外法官；謝偉俊則質疑部分案件牽涉國家安全、民族價值觀、本港重大福利等，讓海外法官參與審訊甚至主導判案並不適宜。

政務司司長李家超回應指，終審法院在2016年至2020年共審結143宗上訴案件，當中只有2宗案件沒有邀請海外法官參加審判。雖認同海外法官未必完全了解本港情況，但控辯雙方在提供論據時，可令法官了解本港情況及案情。他認為邀請海外法官參與審訊，有助維持國際對本港司法制度的信心，並與其他普通法地區保持緊密聯繫，為香港整體利益帶來好處。他強調此是行之有效的方式，沒有需要作出改動。