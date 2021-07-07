議員轟法輪功反中亂港假扮宗教團體 　促政府取締及調查資金來源

法輪功組織在內地被中央認定為嚴重擾亂社會秩序及危害國家安全，最終被取締及定為非法組織。有議員今(7日)批評港府多年來一直軟弱，沒有取締以宗教為幌子、危害國家安全的法輪功組織，質疑政府失職。另有議員狠斥法輪功是「掛羊頭賣狗肉」，假扮宗教團體，實際為反中亂港組織，要求政府取締法輪功及調查其資金來源。

議員葛珮帆今提出口頭質詢，指自2014年違法佔領行動及2019年黑暴事件，市民清楚了解外部勢力如何處心積慮以各種掩飾手段，成立反中亂港組織，關注保安局會否取締法輪功。議員黃國健則指法輪功10多年來經常擺放街站，又免費派發報紙，涉大量資金，促政府全面調查其資金來源，並動用國安法賦予的權力凍結有關資產。

保安局局長鄧炳強回應時表示，對於法輪功是否違反《港區國安法》，社會上有不同指控，執法部門將詳細研究，由於未來或涉法律程序，故不會評論個別團體。他又指局方如掌握足夠證據，將運用權力凍結涉違法組織資金，如案情合適亦可引用《有組織及嚴重罪行條例》或《販毒(追討得益)條例》下「洗黑罪」等作檢控。

議員謝偉俊批評，既然在國安法實施前已有不同法例可用以執法，為何港府過去多年未有取締法輪功，仍未見對其擺放街站及掛橫額執法。鄧炳強指國安法實施後可令部門更有效執法，而由2013年至今年5月，政府已採取聯合特別行動，合共3,525次移除法輪功在未經准許下，在政府土地上展示的宣傳品。

另外，議員何君堯關注港府就《基本法》23條立法的時間表，鄧表示立法過程需要檢視在國安法條文下仍有何措施須要完善，及過去社會事件後需要針對的問題，強調局方正進行深入研究，希望盡快完成立法建議，惟難以在本屆立法年度完成。