鄒幸彤入稟高院　求禁警查閱手機保密資訊

支聯會副主席鄒幸彤於今年6月4日，因涉嫌宣傳六四非法集結被警方拘捕，警方更檢取了她2部手機。鄒於昨日（6日）入稟高院，指手機內有涉及她與律師談話的內容及新聞材料等，並要求法庭頒令警方不得查閱及使用該些資料，並要警方交還所有受保護資料，及就其侵權行為作出賠償。

本案原告鄒幸彤，被告警務處處長。據入稟狀指，警方在今年6月4日在原告家中檢取了她2部手提電話，並根據沙田法院裁判官於6月29日發出的搜查令，將上述2部手機扣查。原告要求法庭頒令禁制警方檢閱、複製、使用或儲存手機內受法律專業保密權保障、原告與律師的通訊內容、涉及新聞材料的內容、及超出搜查令範圍的資料。原告又要求法庭頒令警方需將該些資料交還，並就其侵權行為作出賠償。

鄒幸彤於今年6月4日被拘捕後，原獲准保釋候查。不過警方在6月30日以她涉嫌在保釋期間再次宣傳非法遊行為由，再次將她拘捕，並落案控告她煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，於上周五（2日）提堂。裁判官下令她須還押至7月30日再訊。她將於後天（9日）出庭進行保釋覆核。