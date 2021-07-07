假冒香港郵政設釣魚網站套信用卡資料　警拘2騙徒涉呃33萬元

受疫情影響，不少市民減少外出，轉為網上購物，有騙徒覷準機會，利用手機短訊和電郵假冒香港郵政，通知受害人有一件包裹需要收取，但要繳付小量郵費。騙徒的訊息會夾付釣魚網站的超連結，受害人如按指示登入網站，輸入信用卡及個人資料，騙徒便會透過套取的資料進行網上採購，一般會購入昂貴衣物、電子設備和遊戲平台點數卡等。受害人往往是收到銀行月結單或交易通知短訊，才得悉自己受騙。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察葉頌揚表示，根據警方數據，自去年11月至今，警方共錄得183宗偽冒郵遞公司騙案，損失金額逾320萬港元。為作出有效打擊，網罪科聯同油尖警區及九龍城警區作出情報主導的拘捕行動，6月14日及6月24日分別在沙田區和油尖區拘捕一名姓陳(34歲)本地漢及一名35歲突尼斯籍男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕人士分別報稱文員和廚師，警方相信他們牽涉19宗同類案件、共涉款約33萬港元，其中單一損失最高達28萬港元，受害人是一名商人，騙徒套取其信用卡資料網購遊戲平台點數卡。警方同時檢走2人的手機作進一步調查，他們已獲准保釋候查，分別須於本月中旬及下旬向警方報到，目前行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

葉補充，部分受害人會墮入騙徒圈套，源於網上購物後心急等候貨品，以為需要支付額外郵費，故在騙徒設下的虛假平台付款，務求盡快收貨，結果蒙受損失。警方呼籲市民在網上購物時，謹記要弄清貨物運輸情況及有無相關收費，如有疑問，應盡早向相關平台查詢，而市民亦應保持警惕，切勿輕易在來歷不明的網站輸入重要資料，避免騙徒有機可乘。