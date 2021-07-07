凱莉山學校稱創校校長Gary Wright下學年回歸　惟當事人否認

香港凱莉山學校近月爆出財困欠薪風波，外界一直關注該校能否繼續營運，該校上月表示有新財政團隊協助重整架構，將於8月24日如期開始新學年。昨日(7日)夜晚，該校向家長發電郵重申新學年會如常開始，凱莉山國際教育集團聯合創辦人汪栢賢將於下月「功成身退」，創校校長Gary Wright將於新學年「回歸」。然而，Gary Wright目前於阿聯酋一國際學校擔任校長一職，並表示無答應到香港凱莉山做校長。

香港凱莉山學校向家長發電郵表示，汪栢賢在過去數月以投資者代表的身份監察學校的架構重組，隨着相關工作已完結，汪將於8月「功成身退」，做回學校家長。而創校校長Gary Wright將於新學年回歸，負責學校的營運工作；總校長Rain Jones將會專注於教學發展，令學校的營運及教學工作得以全面優化，推動學校重回正軌，更希望學生帶來更優質的教學，而新學年會開辦IGCSE（​國際中學教育普通證書）課程。

對於6月份繳納的學費，凡在新學年已註冊的家長，其9月的學費可獲豁免，學費差額部分將會於8月開學前收取。對於幼稚園升讀到小學的學生家長，9月的學費同樣獲豁免，學費差額部分將會於8月開學前收取。另外，尚未註冊新學年，或學位在候補名單的家長，其已繳交的6月學費將於9月完結前退還。

不過，據網上資料，Gary Wright目前於阿聯酋Belvedere International School擔任校長一職。他回應查詢指，並無答應汪回到香港凱莉山做校長，也沒與汪簽署任何合約，甚至無計劃來港，只計劃遙距就香港凱莉山事宜給予意見。東網正向香港凱莉山查詢。