立會三讀通過修訂僱傭條例　法定假期將分階段增至17天

港府早前向立法會提交有關劃一法定假期的《2021年僱傭(修訂)條例草案》並於今日恢復二讀辯論。政府擬於明年起逐步增加俗稱「勞工假」的法定假期至17日，預計2030年完成。勞工界議員和商界議員各提修正案，勞工界議員希望盡快增加假期，批評政府做事拖泥帶水，連增加假期都要花上8年時間。而商界議員則擔心過急增加假期會增加僱主的經濟負擔。立法會最終三讀通過有關修例草案，而議員提出的修正案全部被否決。

紡織及製衣界議員鍾國斌表示，商界均贊成逐步增加假期，但問題在政府推出一連串勞工福利，例如年前增加產假，明年又打算取消強積金對沖，擔心商界未必能承受眾多營運成本的壓力。他又提到豁免外傭於統一假期，因為若外傭於公眾假期放假，僱主則需要於公眾假期自行處理家務，未能好好休息，建議可以用額外加薪代替假期。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認同增加假期能改善勞工權益，但對企業會構成壓力，故原議案中逐年增加假期則能讓企業有更多時間適應，惟勞工界議員提出要盡快增加假期，他認為會影響勞資雙方有商有量的互信關係，以及影響企業競爭力及社會生產力，可能最後導致加稅以填補缺口，又指議員需要顧全整個社會而非單一階層，故他不支持勞工界議員提出的修正案。

議員黃國健強調勞工界絕非只爭取勞工福利，而是爭取社會公平。他認為既然政府提出為統一假期立法，即代表政府均認同分兩種假期並不公平，反問為何還需要８年多的時間去增加假期？勞工界議員潘兆平批評一直以來政府未統一假期，對藍領僱員非常不公平，又批評政府落實統一假期的進度極慢猶如蝸牛，令人啼笑皆非。他又指商界代表只看到統一假期會增加經濟成本，卻沒有看到增加假期的好處，例如僱員假期可以外出消費，又有更多時間休息，工作時更有效率。

議員陸頌雄則指出不少增加假期的好處，他認為假期能讓僱員釋放壓力，提升效率及士氣，可謂勞資雙贏。他又指僱員可以於假日消費，加上其後又會有消費券，當需求增加提升，便能帶動生產及投資。他又批評政府工作拖泥帶水，斤斤計較，政策不夠徹底。

勞工及福利局局長羅致光表示，明白並非每位議員完全認同條例草案中，每兩年增加一天法定假期的部分，亦有議員提出修正案，加快及延後增加假期的速度。羅指政府已在充分權衡改善勞工福利及商界承擔能力下，才審慎制訂立法建議，堅決認為其他方案均有失平衡及不可接受，希望議員以改善民生為本，通過政府提出的條例草案，並反對所有修正案，按序逐步落實增加法定假日。羅又強調，如議員提出任何的修正案獲通過，政府將會無奈地、毫不情願的情況下，在三讀投票前被迫押後處理整條條例草案。

最終，《2021年僱傭(修訂)條例草案》三讀通過，議員提出的修正案全被否決。