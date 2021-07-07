飲食業推打疫苗客「7月7折」　優惠至8月底

港府向市民派發5000港元消費券，多個飲食商會下周四（15日）起，向已接種新冠肺炎疫苗的市民提供「7月7折」優惠，盼市民使用政府派發的5000港元出外用膳，帶動生意，刺激本地消費。

議員張宇人聯同旅遊發展局、煤氣公司和7個飲食業商會召開記者會，張指今年「7月7折」與過往有好大分別，由於市民8月才獲發消費券，故此次活動期將由本月15至下月31日，維持1個半月。

他又指已接種疫苗的市民，4人一枱晚餐消費能獲得全單7折優惠，希望鼓勵市民打針，同時刺激消費。而至今已有超過500間食肆加入計劃，預料未來一星期會增至千間。至於預計業界有多少收入，張則指難以估計，優惠會否延長至9月，亦要視乎實際情形。

對於有消息指大部分社交措施再延長2周，張對此表示有一定影響，明白政府要平衡疫情及經濟而定，會持續向政府表達意見。優質旅遊服務協會主席黃傑龍則指，並無期望過政府會放寬，預料政府在恢復通關前都會審慎處理。