傳國泰工會有「藍絲」組成候選莊　引其他員工不滿籲投反對票

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，一早已經被外界鬧愈做愈燶，近排更因為多次向員工「開刀」來縮減開支，被國泰空中服務員工會公開批評及抗爭。東網收到風，話國泰最近內部流傳，呢班工會代表任期已經完結，有多名被劃分為「藍」的員工組成候選莊，引起其他「黃」的員工不滿，擔心候選莊上任後會解散工會，呼籲會員投下反對票。睇嚟國泰唔單止搞唔掂業績，內部連籌組工會都是非多多，唔怪得之愈做愈燶啦！

有員工話，自從上屆工會理事任期屆滿後，不少同事擔心上莊向公司爭取福利，會被秋後算帳，導致人人自危，不欲組莊。之不過，近排有「一班藍絲毫無預兆咁殺出嚟」，遞交申請表，好多員工就在社交媒體上議論紛紛，話擔心候選莊當選後會解散工會，以後唔會再有工會爭取福利咁話喎。

消息又講，部分「黃」的員工雖然唔想「藍絲」成功上任，但就擔心無人想做工會，有可能會投贊成票「袋住先」。另外有員工在網上表明，有其他同事招募緊人手組莊，人數岩岩好足夠，但趕唔切在申請期內遞交，呼籲所有會員投反對票，迫使公司重新開放申請。話時話，國泰成日被外界鬧向員工開刀，唔怪之得無人敢上莊啦。