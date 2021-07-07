涉串謀黎智英危害國家安全　李宇軒陳梓華交高院審理

12名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全，李宇軒和陳梓華二人今天（7日）在西九龍法院一并提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件交付至高等法院，待排期審理，期間兩人繼續還押懲教署看管。

30歲被告李宇軒、29歲被告陳梓華各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀協助罪犯罪。李宇軒另被控一項無牌管有彈藥罪。兩案今一并提訊，蘇官批准兩案合併處理。

律政司今天由高級檢控官羅天瑋代表，李宇軒由已轉為私人執業大律師的前副刑事檢控專員沈仲平代表，而陳梓華則由大律師蕭國辰代表。案件今天處理交付程序，裁判官將案件交付至高等法院審理。

串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪指，李宇軒、陳梓華於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

串謀協助罪犯罪則指，李宇軒和陳梓華於2020年7月某日至2020年8月23日期間，於李宇軒干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪後，在知悉或相信李有罪，與李、黎及其他人串謀，在無合法權力下，協助李離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控。無牌管有彈藥罪則指，李宇軒於2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一單位內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。