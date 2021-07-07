立會通過委任林文瀚為終院常任法官　議員促倡減少倚賴海外法官

立法會今日(7日)通過委任現職高等法院上訴法庭副庭長林文瀚法官，為終審法院常任法官的建議，將於本月內生效。另外，議員關注近年中國被西方國家「圍住嚟打」，本港需因應減少依賴海外法官，或考慮在其他普通法司法管轄區如新加坡挑選法官。

政務司司長李家超讚揚林文瀚擁有全面的能力處理上訴案件，特別在憲法及公法方面有豐富經驗，堪稱專家。另外，他撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，經常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊的論述及法庭的判詞當中廣受引用。此外，他在督導優化司法工作的改革方面亦極富經驗。

資深司法任命建議小組​委員會主席梁美芬匯報小組工作，她表示委員均認同林文瀚具備豐富的司法經驗。但委員建議增加常任法官的人數，減少對非常任或海外法官的依賴，任命前亦應留意有關人士曾否就本港政治或其他具爭議的議題發表偏激言論。議員何君堯亦指出，鑑於近年的世界局勢，眼見東、西方之間出現政治衝突，本港應防範於未然，減少依賴海外法官，以維護香港的長期繁榮穩定。

議員謝偉俊提及，明白在香港回歸時需要營造良好氣氛，邀請德高望重的海外法官，「搵條靚裙冚住我哋對腳」。但現時中國被西方國家「圍住嚟打」，本港仍然邀請其中的英國、加拿大及澳洲法官來港，是否政治不正確。他亦指出，「對鞋啱唔啱着，係着鞋嗰個先知」，認為中華民族與外國價值觀非常不同，而到終審法院不只是談論法律問題，被海外法官左右判決似乎並不適合。

議員周浩鼎則表示，特別在經歷黑暴事件及《港區國安法》實施後，有見個別非常任法官「吹雞拉隊」，鼓勵其他人一同離職。他點名批評於本月離職的香港終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡，認為她透過離職表示對國安法感到憂慮，形成一個劇本打擊一國兩制。他認為可在其他普通法司法管轄區，例如新加坡物色資深法官，要確保不要被人打擊國家安全。

政務司司長李家超回應指，過去數年終審法院的工作量穩定，非常任法官人數充足兼可靈活調派，認為無迫切需要增加常任法官人數。他亦認為現時的13名非常任法官具備豐富經驗，他們所屬的司法管轄區是與香港法律體制最相似的普通法適用地區，有利於香港司法制度及整體利益。