黃馮律師行3.8億被凍結　高院允大部分解凍發還

黃馮律師行因涉違反《律師帳目規則》，去年底 被香港律師會接管，以調查其帳目，並凍結該行的所有款項，當中包括客戶存進該行的現金，金額接近3.8億港元。律師會早前要求高等法院，批准它向已申請且獲核實資格的人士發還被凍結款項。原訟庭法官高浩文今天（7日）開庭審議律師會此申請後，決定接納申請，下令律師會在14日內，以支票向獲核實資格人士發還款項。據法官即日頒布的判詞透露，現獲准發還的款項超過3.1億港元，仍未申請的涉事人亦可於12個月內向律師會提申請。

法官在判詞引述律師會提供的資料，指現時律師會收到637個發還款項申請，涉及近3.68億港元。經審核後有部分申請不獲接納，部分則仍在處理當中；如所有仍在處理的個案最終都獲發還，繼續凍結的款項大約有3000萬港元。

另外，黃馮律師行的2名合夥人伍永雄及阮國強，亦有申請發還款項，金額約2300萬港元。2人指款項是他們存進戶口，用來填補被指遭虧空的款項。他們的申請須交由法庭決定，結果法官認為，有關款項應預留作支付予客戶所用，因此決定不將之發還予2名合夥人。

一直跟進事件的議員張國鈞表示，律師會在律師行並沒有完成所有個案審核的情況下，仍能發還款項，是破天荒安排。根據過去經驗，律師會接管律師行、調查、處理及退還款項，需要2至3年時間，但此次只需要6個月時間。雖然客戶能夠取回款項，但過去6個月客戶的損失由哪方負責，仍未得到處理。張他又指律師會介入運作，反令客戶蒙受重大財政損失，或違反《律師帳目規則》賦予律師會的權力。