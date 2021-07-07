機管局發表上年度年報　香港機場客運量下跌98.6%至80萬人次

香港機場管理局今日(7日)發表，截至今年3月31日止財政年度的《2020/21年報》。機管局指出，年內香港國際機場繼續受到新冠肺炎疫情影響，由於全球各地實施旅遊限制及檢疫措施，客運量及飛機起降量分別下跌98.6%及66.2%至80萬人次及127,760架次。

貨運量表現方面，同比微降2%至460萬公噸，維持穩定。於財政年度內，機場的貨機起降量躍升24%，紓緩了客機機腹載貨空間減少的影響。

機管局把握機場人流較少的時間，加快進行提升機場設施工程。一號客運大樓方面，位於中央客運廊的全新美食廣場已為開業作好準備，尊貴購物區亦已進行翻新。年內，機管局展開大型工程，將一號客運大樓登機閘口美化為充滿活力的主題區域，改裝108個公眾洗手間的工程亦正如期進行。機管局亦藉着客運量減少的時機，暫時關閉部分區域，加快進行維修及保養工作。例如機管局動用了多部升降台，為面積達17.2萬平方米的一號客運大樓天花進行清潔及保養，整項工作所需時間因而由1年縮短至3個月。

此外，在3跑道系統方面，年內3跑道系統的填海拓地工程已大致完成，鋪設第3條跑道路面等後續工程亦正按計劃進行。機管局有信心第3條跑道將如期於明年投入運作，而3跑道系統項目將於2024年底前按時及按預算完成。