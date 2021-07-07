抗乳癌新藥「奈拉替尼」未獲政府資助　團體推資助計劃助患者

有關注乳癌團體今推出資助計劃，向乳癌患者提供為期12個月的資助。(陳彥婷攝)

乳癌是香港女性頭號癌症殺手，現時每14名婦女便有1人會患上乳癌，而且是第3位致命癌症，僅次肺癌和大腸癌。本港近年推出新一代的口服標靶藥，可針對特定類型，即癌細胞生長速度快且復發年期長的乳癌，可較沒服用者減低復發率35.6%，而死亡率亦可降低54.7%。有關注乳癌團體今日(7日)起推出資助計劃，向乳癌患者提供為期12個月的資助，為有需要患者在經濟上提供實質藥物支援，增加治療機會。

根據衞生署最新資料，2018年香港錄得4,618宗乳癌新症，過去25年乳癌個案更增近4倍。傳統治療只可以透過化療、標靶藥與手術，再配合5年荷爾蒙治療，惟乳癌HER2陽性類型較具侵略性，癌細胞生長較快，更會擴散至腦、肺、肝臟、骨骼，31%患者亦會在10年內復發。現時大約20%的乳癌患者屬於HER2陽性乳癌，根據香港乳癌基金會資料，現時有2,176人是HER2陽性患者，而HR陽性的人數達12,545人，更有不少年輕患者不幸同時患上兩種乳癌。

為協助同時患上兩種乳癌的患者提供有效治療，新一代口服標靶藥「奈拉替尼」的小分子有效穿過血腦屏障，有效阻止癌細胞擴散至腦部。「奈拉替尼」在去年10月獲醫管局藥物建議委員會批准使用，但暫未有任何政府資助。

香港乳癌基金會於今日起推出資助計劃，為25名通過經濟審核標準，以及獲私家醫生處方的乳癌患者，提供為25%的藥物資助，最高可獲合共12萬港元資助，為期1年，計劃申請期至下年6月30日，名額先到先得。香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳期望，計劃可為有需要的患者在經濟上提供實質藥物支援，增加治療機會，減低復發風險。

臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，患者接受手術與標靶藥輔助治療後1年內，服用「奈拉替尼」1年可強化治療，對第2、3期乳癌患者更見幫助，較無服藥者，降低5年內減低復發率達35.6%，而8年內的死亡率亦可降低54.7%。邱又指新藥副作用較少，如出現腹瀉，但可透過處方其他藥物減輕徵狀。