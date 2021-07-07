過去一周有152人接種疫苗後出現異常　至今累計逾4000宗

本港至今有逾237萬人已接種第一劑新冠疫苗，衞生署公布，截至周日(4日)晚上11時59分的過去一星期，署方共接獲152宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及死前14日曾接種疫苗，而與疫苗有潛在關聯的死亡個案。

衞生署至今共接獲4,079宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.10%，就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括23宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，當中有1宗為日前公布的41歲男子，他曾接種科興疫苗，初步解剖發現死因是缺血性心臟病，暫時沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，上月7日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有66.0宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3.0宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.8宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.3宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有23.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有4.9宗。政府指，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。