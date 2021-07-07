故意踩甩學童鞋迫影足部照　變態速遞員涉3案被捕

警方在今年5月接獲報案，指一名女童在旺角被陌生男子跟蹤及踩脫鞋子，對方借協助穿鞋為由，將女童拉入後巷，再趁機攝下她的腳部照片，箍頸恐嚇她不得公開事件後逃去。警方接報積極調查，昨晚(6日)在事發地點一帶巡邏時發現疑人蹤影，並在他對另一男童重施故技時介入制止，以涉嫌「作出有違公德的行為」、「非禮」及「刑事恐嚇」將他拘捕。警方其後翻查疑犯手機，再發現攝下另一名男童的足部照片，懷疑有人戀足成癖，已針對至少3名8至11歲的學童犯案。

旺角警區刑事調查支援隊女督察吳栢慧表示，首宗案件發生在今年5月14日中午12時許，一名穿着校服的11歲小六女生獨自歸家，途經旺角弼街近上海街交界時，突然被陌生男子尾隨及從後踩鞋。該名男子其後以幫助女童穿回鞋子為由，將她拉到附近後巷，待女童蹲下穿鞋之際，取出手機拍攝其腳部。女童發現後受驚欲逃，惟被男子從後箍頸，更威脅她不能將經過告訴家人。女童及後將事件告知學校社工，並由社工陪同報警。

警方重視涉及幼童受害的案件，旺角警區刑事調查隊接手調查後，立即聯同情報組翻查大量「天眼」片段，鎖定疑犯樣貌、特徵及出沒地點。該警區特遣隊督察朱浩柏指出，特遣隊在事發後加強戒備，昨晚約7時在事發地點一帶進行反罪惡巡邏時，留意到一名男子在該處徘徊觀察途人，尤其將目光放在孩童身上，不時走近他們，立即提高警覺。

便衣警員尾隨監察至塘尾道時，一名穿校服的10歲男童恰從附近餐廳步出，該名男子旋即急步追上，從後抓緊男童右手，聲稱其鞋帶甩脫。該名男童揮手擺脫，置之不理繼續前行，但男子未有罷休，再握住男童的手試圖帶他前行。探員目睹男童極力反抗，適時上前表露身份及作出調查，證實他們互不相識，遂拘捕該名報稱速遞員的姓劉(40歲)男子。該名男子的外形和衣着與上述案件的疑人脗合，相信屬同一人，他現正被扣留調查。

吳栢慧又指，警方在疑犯被捕後查閱他手機內的照片，再發現第3名受害男童，至今日(7日)與他取得聯繫。根據調查，該名8歲男童在本周一(5日)由旺角界限街前往汝州街補習時，被疑人用同一手法跟隨及踩脫鞋子，其後在後巷遭要求換上疑人提供的拖鞋及拍攝腳部，男童雖然受驚，但事後未有向父母講述事件。

警方呼籲家長，要時刻照顧子女安全，任何情況下均不可讓年紀太小的兒童獨自在街上行走，亦要教導他們防範有不良意圖的陌生人。另外，市民如發現子女有任何類似經歷，應立即與警方聯絡。