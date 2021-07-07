成衣公司董事向供應商索賄　罪成判囚10個月

成衣貿易公司董事被指向生產商索賄，以及盜竊其僱主15萬港元，經審訊後於今天（7日）在西九龍裁判法院被裁定代理人索取利益及盜竊2項罪名成立，被判入獄10個月。暫委裁判官熊雪如判刑時斥責被告不誠實及違反誠信，所犯罪行性質嚴重，必須判處被告即時監禁。裁判官更頒令被告須向生產商歸還所得之賄款。

本案53歲被告秦劍虹，案發時是庚實實業有限公司（下稱「庚實」）的常務董事。案情透露，庚寶在案發期間聘用一間內地工廠生產成衣製品。按照協議，就庚實客戶支付的款項，該工廠一般會獲分帳70%。被告負責庚實的運作，獲授權操作該公司一個銀行帳戶，以支付公司的款項及開支。

案情指2018年12月初，被告要求上述內地工廠的主要合夥人向他提供貸款但遭拒絕。被告其後2次向該主要合夥人表示，如對方拒絕提供貸款，庚實便不會向工廠支付未清償款項。此外，被告更暗示日後的採購訂單，庚實不會再維持原先的分帳百分比。結果對方在被告脅迫下，最終同意向被告提供一筆15萬元人民幣的貸款，惟被告從未償還貸款。

另外，被告自2017年11月起，以月薪1.5萬港元聘請一名設計師，以自由工作者身份為庚實從事設計工作，但被告於2018年7月中止聘用其服務。庚實東主於2019年4月進行內部審計發現，有多筆合共15萬港元的款項，被記錄為支付予該設計師的設計費，於該設計師被停止聘用後的大半年，先後12次從庚實帳戶轉帳至被告的個人帳戶。