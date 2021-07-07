新加坡不承認科興疫苗　港議員憂旅遊氣泡計劃受影響

內地自主研發的科興疫苗不被新加坡衞生部列入當地疫苗接種統計數字，新加坡衞生科學局指，由於藥廠沒有提交數據，無法完成科興疫苗的安全及有效評估，故不將該疫苗列入新加坡的國家疫苗接種計劃。本港至今有104萬人接種了最少一劑科興疫苗，議員關注香港與新加坡的旅遊氣泡計劃會否受新加坡衞生部的新決定影響。

新加坡衞生部周二（6日）表示，接種中國科興新冠疫苗的人士，不會列入國家疫苗接種計劃統計數字之內。只有接種美國藥廠莫德納，以及美國藥廠輝瑞、德國生物科技公司BioNTech研發疫苗的人士，才會列入接種統計。衞生部指，在國家疫苗接種計劃下，接種第一劑或第二劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗的人士，將不需接種科興疫苗，除非他們對第一劑mRNA疫苗敏感。衞生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）早前表示，有印尼醫護人員注射科興疫苗後仍受到感染，其他國家亦考慮讓接種科興疫苗的人士，於6個月後注射加強劑量。

新加坡的首批科興疫苗於2月23日已運抵新加坡，截至本月4日，當地已有17,296人接種首劑科興疫苗。

本港議員關注新加坡的決定會否影響旅遊氣泡計劃，強調現時市民較關心與內地盡快通關，但促港府與新加坡加強溝通。商務及經濟發展局亦指，港星政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時公布。