偽造紀錄騙薪24萬　清潔公司經理囚13個月

政府街道清潔服務承辦商一名前經理，承認偽造兒子的值勤紀錄達２年，以詐騙公司逾24萬港元薪金。她今天（7日）在西九龍裁判法院承認串謀詐騙罪，被判入獄13個月。裁判官陳慧敏判刑時稱，本案是一宗典型的違反誠信案件，罪行性質嚴重且犯案時間長，但考慮到被告認罪、願意賠償全數詐騙款項及其他求情因素，最終將原本24個月刑期減至13個月。

被告楊琼英（54歲）案發時為羅氏清潔服務有限公司（下稱「羅氏清潔」）合約經理。其29歲兒子邱文杰原亦一同被控，但今獲控方不提證供起訴。案情透露，羅氏清潔於2017年6月至2019年5月期間，是食物環境衞生署的承辦商，負責在深水埗提供街道清潔服務。當時被告負責招聘清潔工，及預備和向羅氏清潔提交清潔工的出勤紀錄以計算薪金。合約顯示，被告的兒子邱文杰是羅氏清潔的清潔員，但與此同時，邱亦是荃灣一間藥房的全職員工。

由被告預備及提交的出勤紀錄顯示，邱於在上述期間曾為羅氏清潔工作646天，獲發薪逾24萬港元，但其實邱在有關時間是在藥房工作。此外，在出勤紀錄顯示邱有為羅氏清潔上班的時間，其實有9天他根本不在香港。