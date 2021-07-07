國安重犯黎智英赤柱服刑　泛民涉初選案6人坐監29人還押

《港區國安法》實施一周年，「國安重犯」壹傳媒黎智英官司纏身，早前3案被判罪成共判囚20個月，目前正在赤柱監獄內服刑，惟另再被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，刑期隨時再度延長。至於同樣涉違國安法的去年民主派「35+」初選案，被捕55人中有47人被控「串謀顛覆國家政權罪」，明午(8日)在西九龍法院再提訊，其餘8人至今暫未被起訴。該47名被告之中，有6人正就其他案件在獄中服刑，另有12人暫獲准保釋外出。

警方國安處今年初就去年民主派「35+」初選案展開行動，先後拘捕55名有份組織或參與人士，並在2月28日正式落案控告其中47人，包括有份組織及策劃初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷，以及大部分在初選參選名單中排首位人士。

其中，有6人目前正就其他案件在獄中服刑，包括被捕時正就前年6.21包圍灣仔警察總部案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，他其後亦因涉前年10.5反《禁蒙面法》案及去年6.4非法集結案，3案刑期分期執行，共囚27.5個月；戴耀廷則因2014年違法佔領行動(佔中案)被裁定串謀犯公眾妨擾等罪成，上訴期間被撤銷保釋，而須繼續就該案服刑。

至於其餘4人，前議員區諾軒和梁國雄因前年8.18非法集結案，分別被判監10個月和18個月，其中梁及後再就前年10.1非法集結案被定罪，總刑期增至22個月；而區亦因前年7月旺角警民衝突中被指以「大聲公」襲警，律政司早前成功覆核刑期，改判囚9星期。至於曾任區議員的袁嘉蔚和岑敖暉亦涉去年6.4案，早前分別被判監4個月和6個月。

扣除6人正因其他案件服刑，以及12人暫獲准保釋外出，現時有多達29人正被還押候審，包括多名泛民政黨高層和時任區議員。其中，前議員林卓廷、胡志偉和尹兆堅分別辭任民主黨副主席和中委一職，而楊岳橋、譚文豪及郭家麒等則退出公民黨，另有多人辭任區議員以至區議會主席職務。

而現時獲准保釋外出的12人中，包括最新在上月22日向高等法院申請保釋獲批的鄒家成，另前議員黃碧雲、灣仔區議會主席楊雪盈等已在較早前獲准保釋。至於暫未被提告的8人，則包括3名前議員鄺俊宇、涂謹申和李國麟等。

值得一提的是，黎智英雖然未有牽涉初選案，惟他曾與初選案中多人一同參與上述多宗案件，包括前年8.18案和10.1案，另亦涉前年8.31非法集結案被定罪，3案共獲判囚20個月。不過，由於黎亦被控參與去年6.4案、涉嫌干犯欺詐罪及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，而律政司亦正就黎涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案提出上訴，有關案件正待法庭審理。