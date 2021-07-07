政Whats噏：區議會未有善用電子化會議記錄　料堆積108層樓高

區議會成立至今近40年，幾乎每個會議都有記錄，到底歷年來累積咗幾多議事檔案呢？日前有區議員透露該區檔案逾300幾本，大概有6層樓高，按此推算，全港18區區議會嘅會議檔案加加埋埋有108層樓！仲高過台北101大樓!條數真係嚇襯人，不過政府至今都無打算善用電子化會議記錄喎！

元朗區議員陳詩雅日前係社交網站貼文，指單係元朗區就有302本檔案，以直線計高15米，即係有大約6層樓咁高。但咁多檔案，過去5年都只係畀人查閱過7次，而且2006年之前嘅會議並無備存錄音！

陳仲話，事實上區會議事檔案可供公眾查閱，知往鑒今，有助社區文化傳承發展，仲確保市民可以查得返官員同議員昔日嘅發言，維護議會透明度。但點知想睇2003年前嘅文件，就要向區會秘書處申請，想睇2004至2011年嘅文件就要登入舊版網頁，版面仲睇到人眼花。

陳仲話，日前喺區議會大會上建議民政處改善議事檔案管理，包括將2003年或之前嘅會議文件電子化為通用格式文件，例如Docx、PDF等，上載至區議會網頁畀公眾查閱；改善區議會網頁設計；配合早前議會動議嘅「元朗區議會會議直播頻道」，將網頁同頻道整合成居民接收議會動態嘅重要渠道等。

另有區議員就關注到，以往翻查舊檔案，都不時發現有文件不知所終，唔見咗就永遠追查唔返當年嘅事，可見檔案管理有缺陷，有必要盡快電子化以便永久保存。不過民政​事務處話要做到呢樣嘢，實際上要視乎市民查閱區議會會議資料嘅需求，並審視有關建議涉及嘅人手同資源，喺方便市民查閱資料同善用資源兩方面取得適當平衡。但區議員就覺得民政​事務處講咁多嘢都不過係托詞，根本就無意去做咁話。東網記者嘗試就資料電子化問題向民政​事務總署查詢，但至截稿仍未獲回覆。