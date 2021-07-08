觀塘工廈派對房間涉違規營業　負責人扣查14客收告票

觀塘警區特遣隊警員，昨日(7日)下午約6時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內8間派對房，發現一間位於開源道55號一工廈的派對房間涉嫌違規營業。

當時正在光顧該派對房間的14名顧客(18至24歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向該8男6女發出定額罰款告票，每人罰款5000港元。由於他們均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警員遂向他們發出口頭警告。

姓余(29歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。