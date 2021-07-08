東方日報A1：炸彈恐襲案　浸大主任夫婦准保釋　3中學生押監房

密謀在本港法院、海底隧道等發動恐怖襲擊的「光城者」成員及幕後主謀共9人被捕後，警方國安處連日調查，昨日兵分兩路，一方面檢控案中3名年僅15至19歲的中學生，各人涉嫌違反《港區國安法》第24條串謀恐怖活動罪，不得保釋；至於同樣被捕、涉為案中關鍵角色的香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，則被帶到浸大國際學院搜證，他與一同被捕的妻子各獲准以現金10萬元保釋外出，並須扣留旅遊證件，下月中返回警署報到。警方已凍結相關人士60萬元資產。對於有中學生被利用為策動恐怖襲擊的「爛頭蟀」，有議員直言香港教育令人憂慮，擔心學府校園成為「恐怖分子的溫床」。

昨日被帶到西九龍裁判法院提堂的3名被告，依次為何裕泓（17歲）、歐文（19歲）、及15歲陳姓男生，他們均報稱學生。3人被控於2021年6月6日至7月5日期間，在香港與其他人串謀，為脅迫中央人民政府、香港特別行政區政府、或威嚇公眾以圖實現政治主張，而組織、策劃、實施、參與實施、或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

控方昨日申請案件押後待查，並反對各被告期間保釋，辯方為各被告申請保釋及陳詞，惟國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽過雙方陳詞後，拒絕批出保釋，3人續須還押。同案其餘被捕的男女，現在已經獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到，案件押後至9月1日再訊，國家安全處人員將會跟進調查案件。

另一方面，昨午12時左右，警方人員將杜倚獅帶返位於沙田石門的浸大國際學院搜證，逗留個多小時後離開。其後，杜及其妻獲准保釋，須交出旅遊證件等。至於杜任職的浸大，昨日再發表聲明，不點名談到該校一名被捕職員已遭停職，警方亦持搜查令進入石門校園搜集相關資料，浸大指，會全力協助調查工作，該校又再次強烈譴責恐怖主義及暴力行為。

議員葛珮帆對現時香港教育界的情況表示憂心，認為自2014年政治開始入侵校園，令激進的思想嚴重影響莘莘學子的價值觀，在學生心中「埋下激進思想的種子」，甚至被港獨組織「洗腦」，形成「破窗效應」，繼反對修訂《逃犯條例》事件中大學淪為「軍火庫」後，再引發是次事件。葛甚為擔心大學會變為「恐怖分子的溫床」，認為政府不能再放任不管，對於宣揚激進思想的大、中、小學教師必須嚴懲，坊間出現錯誤謠言時亦應盡早澄清。而學校亦要主動留意相關成員，以防學生有人支持，或被人利用策動激進活動。

另外，近日發生多宗與恐怖活動有關的事件，連日來有市民帶白花到銅鑼灣一帶悼念，昨日下午約4時，警方在灣仔軒尼詩道一帶巡邏期間，截停一名女子並上前調查，期間警員在該名女子的斜孭袋中檢獲一把𠝹刀。該名26歲姓馮本地女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。

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